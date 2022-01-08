TRT Haber'in yeni Haber Koordinatörü belli oldu
TRT Haber'in yeni Haber Koordinatörü, uzun yıllar muhabir ve haber sunucusu olarak ekranda yer alan Ahmet Görmez oldu.
Medya Dünyası 08.01.2022, 16:14
Yaklaşık 5 aydır boş olan göreve, uzun yıllar muhabir ve haber sunucusu olarak ekranda bulunan, en son Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirdiği günlerde bölgede görev yapan gazetecilerden Ahmet Görmez getirildi.
TRT'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Genel Müdürlüğe de Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'nın atanmasıyla başlayan yenilenme süreci kurum içerisine yansımıştı.
Kanal koordinatörü Yahya Bostan'ın yanısıra birçok üst düzey isim TRT Haber'e veda ettiğini duyurmuştu.
Kaynak: MedyaRadar
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