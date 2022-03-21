Sunucu Kübra Par'dan üzücü haber!
Habertürk TV'de Kübra Par ile Açık ve Net programının sunucusu Kübra Par, sosyal medya adresinden koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Medya Dünyası 21.03.2022, 11:34
Habertürk TV programcısı Kübra Par, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Habertürk TV'de Kübra Par ile Açık ve Net programının sunucusu Kübra Par, koronavirüse yakalandığını ve yayınlara bir hafta ara verdiğini açıkladı.
Kübra Par Twitter'dan şunları yazdı:
Salgın bitti bitiyor derken Covid’e yakalandım, programlara bir hafta mola.
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