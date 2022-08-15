Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy evlendi
Ciner Medya Grubu'nun iki başarılı ekran yüzü hayatlarını birleştirdi. Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy nikah masasına oturdu.
Medya Dünyası 15.08.2022, 15:10
Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy, İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreninde hayatlarını birleştirdi.
Çiftin şahitliklerini Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Pınar Erbaş'ın çocukluk arkadaşı Bahriye Betül Özdemir yaptı.
Nikah törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önceki Başkanı Aziz Yıldırım törende sahneye çıkarak çifte mutluluklar diledi. Burada bir konuşma yapan Çelik, evlilik cüzdanını Pınar Erbaş'a teslim etti.
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