Sosyal medyanın diline düşen Ece Üner isyan etti!

Daha önce katıldığı bir programdaki yorumuyla Twitter'da günlerdir konuşulan sunucu Ece Üner, sonunda bir paylaşım yaptı. Sosyal medyanın diline düşen Ece Üner, dalga konusu olmasıyla ilgili sitem etti.

Ece Üner'in dalga konusu olan sözleri şunlardı:

“Psikolojide bir kural varmış. 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa o seninle ilgili bir problem değilmiş.”

Uzun süre bu konuda yapılan yorumları takip eden Üner, en sonunda "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse. Vallahi dert tasa kalmaz memlekette" paylaşımı yaptı.

Ece Üner, kendisine gelen destek mesajlarına da emojilerle yanıt verdi.