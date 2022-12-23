Sosyal medya fenomenlerine ceza

Uzun bir süredir yatırımcının kararlarına etki eden ve şikayetlere sebep olan sosyal medya fenomenleri konusunda çalışmalar gerçekleştiren SPK, çeşitli hesaplar hakkında ilgili yasal işlem başlattı. 21 ve 22 Aralık tarihlerine yayımlanan SPK bültenlerine göre de pek çok kişiye işlem yasağı, ceza ve suç duyurusu gibi önlemlerin kararı alındı.

SPK’dan gerçekleştirilen açıklamaya göre; @birarifin (Aslan Amca) adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda ve hesap kullanıcısı olan Barbaros Arif Nacaroğlu’na altı ay süre ile geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Yapılan açıklamada ‘borsada gerçekleştirilen işlemlerde yanıltıcı bilgi ve söylemlere başvurma’ konusundaki kanun maddesine atıf yapıldı.

Yine aynı şekilde açıklamaya göre; @rotasizborsacı (Rotasız Borsacı) isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda bulunan Nedim Erol hakkında da altı ay süre ile geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Açıklamada bu kullanıcının Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile işlemlerde yanıltıcı bilgilere başvurduğu ile ilgili şüphelere yer verildi.

SPK, bununla birlikte, @borsa_analiz_1 isimli Twitter hesabı aracılığı ile Aksa Enerji ve Teknosa hisseleri ile ilgili takipçilerine alım ya da tut tavsiyesi vermesi sonrasında satış yapması sebebi ile Tahir Göze hakkında 907 bin lira para cezası verdi.

SPK’dan konuyla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Aksa Enerji Üretim A.Ş. pay piyasasında 18.08.2022-05.09.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ve Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. pay piyasasında 18.08.2022-13.10.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir”

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler için de Hasan Göçmen ve Eyüp Başka isimli vatandaşlar hakkında altı ay borsada işlem yasağı getirildi.