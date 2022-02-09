RTÜK uluslararası haber siteleri için harekete geçti
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı uluslararası haber siteleri için denetim yetkisinin kullanıldığını duyurdu. Oy çokluğuyla alınan kararla, http://amerikaninsesi.com http://dw.com/tr ve http://tr.euronews.com sitelerine lisans için 72 saat süre tanıdı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, RTÜK'ün uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İlhan Taşçı şunları kaydetti:
1- RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı.
Oy çokluğuyla alınan kararla, http://amerikaninsesi.com http://dw.com/tr ve http://tr.euronews.com sitelerine lisans için 72 saat süre tanıdı.
Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek.
2- Ulusal basının ardından sıra uluslarası haber sitelerinin denetlenmesine ve sesinin kesilmesine geldi.
RTÜK'ün "sitede video var lisans almalı" bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz!
Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin.
RTÜK'e İnternet yayınlarını denetleme yetkisine veren yasa 2019 yılında yürürlüğe girdi. Üç yılın ardından RTÜK'ün aklına yabancı haber sitelerinin gelmesi hayli ilginç. Anlaşılan devamı da gelecek!
RTÜK bugün saat 12.00de http://amerikaninsesi.com (ABD) http://dw.com (Almanya) ve http://tr.euronews.com (Fransa) sitelerine lisans almaları için 72 saat süre vermeyi görüşecek.
Üst Kurul, bu sürede başvurmayan yayın kuruluşlarının erişimlerinin engellenmesini isteyecek.
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