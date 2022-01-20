RTÜK'ten Selçuk Tepeli hakkında inceleme
Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, FOX TV'ye inceleme başlattıklarını duyurdu.
Medya Dünyası 20.01.2022, 09:17
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli'nin hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğunu belirterek inceleme başlatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada;
"Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
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