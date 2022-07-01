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RTÜK'ten erişim engeli getirilen iki internet sitesine ilişkin açıklama

RTÜK'ten DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi internet sitesine erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Medya Dünyası 01.07.2022, 16:59
RTÜK'ten erişim engeli getirilen iki internet sitesine ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), erişim engeli getirilen DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi internet sitelerinin, Türkiye'de şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunulacağını bildirdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık mecralarının lisansa tabi olup olmadıklarının tespiti amacıyla başlatılan geniş kapsamlı taramaların devam ettiği, "www.dw.com, www.amerikaninsesi.com" internet sitelerinin de Üst Kurul uzmanlarınca incelendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Uzman görüşüne göre, 'Tüm medya içeriği' sekmesi altında 'ses dosyaları' ve 'video' sekmelerinin yer aldığı ve bu içeriklerin 'programlar' sekmesi ile program bazında kategorize edilmesi ve katalog şeklinde sunuluyor olmasından dolayı isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyeti yürütüldüğü ve İnternet İBYH lisansı alınması gerektiği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

RTÜK'ün de bu görüşü yerinde bularak ilgili internet sitelerine lisans başvurusu yapmaları için yasa gereği verilen 72 saatlik sürede herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasal süre sonunda RTÜK'e herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yayın lisansı olmadan yayın hizmetine devam edilen internet siteleri için yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edilmek zorunda kalınmıştır. Söz konusu alan adında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerce ilgili mevzuata uygun hareket edilmiş olsaydı bağımsız yargı tarafından erişimin engellenmesi müeyyidesi uygulanmayacaktı. Bu yayın siteleri yasalarımız gereği ülkemizde şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde Üst Kurulumuz erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacaktır."

RTÜK'ün çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden ve haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yana olduğu ifade edilen açıklamada, ifade ve basın hürriyetine ilişkin gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurul'u töhmet altında bırakacak açıklamalar yapılmasına gerek olmadığı kaydedildi.

#RTÜK #internet sitesi
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