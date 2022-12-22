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RTÜK'ten Ayşegül Arslan’ın skandal sözlerine ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ayşenur Arslan sunumuyla Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programında yaşananlar ve "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren” söylemler nedeniyle HALK TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası verdi..

Medya Dünyası 22.12.2022, 08:47
RTÜK'ten Ayşegül Arslan’ın skandal sözlerine ceza!

Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roket saldırısında biri çocuk üç kişi yaşamını yitirmişti. Alçak saldırıya ilişkin skandal açıklamalarda bulunan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, PKK'nın bu saldırıyı Pençe Kılıç Hareketı'na misilleme olarak gerçekleştirdiğini söylemişti. Arslan, "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi" ifadesini kullanmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ayşenur Arslan sunumuyla Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programında yaşananlar ve "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren” söylemler nedeniyle HALK TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası verdi

Geçtiğimiz ay Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu 'Pençe-Kılıç' harekatında 89 hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Pençe Serisi' operasyonlarında bin 441 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonla bozguna uğrayan terör örgütü PKK, Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain saldırıda biri çocuk üç kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"KARKAMIŞ SALDIRISI HAREKATA MİSİLLEME OLARAK YAPILDI"

Terör örgütü PKK'nın roket saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin skandal ifadeler kullanmıştı.

Terör örgütü PKK'nın bu saldırıyı Pençe Kılıç Hareketı'na misilleme olarak gerçekleştirdİğini söyleyen Arslan, "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi" ifadesini kullandı.

"DURDUK YERDE BİR SALDIRI BEKLENMEZDİ"

Arslan şöyle konuşmuştu:

"Şimdi mesela buna harekata misilleme olarak PKK terörü diyebiliriz muhtemelen. Yani gene muhtemelen kaydıyla söylüyoruz ama şunu cinayet dedektifleri de, siyasetçiler de, bizler de hep bu kayıtla bakar ve söyleriz. Katilin motif denir hatta ona motivasyonu ne, amacı ne? Yani eğer o motivasyonu bulursanız katile ulaşırsınız. Hem delilden ulaşırsınız hem de motivasyonu belirlersiniz. Şimdi durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi. Şimdi diyebilirim ki ben bu harekattan sonra bir misilleme amacıyla ve öldürmek niyetiyle PKK teröründen bahsedilebilir duruma gelmiş."

RTÜK'TEN HALK TV'YE 3 KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ayşenur Arslan sunumuyla Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programında yaşananlar ve "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren" söylemler nedeniyle HALK TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV'de yayımlanan "Medya Mahallesi" programında "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte" yayın yapıldığı, İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının yorumlanmasında "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu" tespit edildi.

İlgili gerekçeler nedeniyle Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uygulandı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN HALK TV AÇIKLAMASI VE İLHAN TAŞÇI'YA YANIT

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef RTÜK Üyemiz Sayın İlhan Taşçı her zamanki gibi kamuoyunu uzman raporu ve Üst Kurul kararı üzerinden manipüle ederek "mimik" üzerinden ceza verildi diye yanlış bir algı oluşturma gayreti içinde kasıtlı bir dezenformasyona neden olmuştur. Halbuki uzman raporundan da açıkça görüleceği üzere ceza, program sunucusu Ayşenur Arslan'ın Karkamış'ta terör örgütü PKK saldırısını aklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle verilmiştir. Kurum olarak bu programda olduğu gibi hiçbir programda veya yayında terör örgütlerini aklama gayreti içine giren çabalara veya söylemlere müsamaha etmeyeceğimizin ve konunun da yakından takip edilmeye devam edileceğinin bilinmesini isteriz. İlk duyduğunuz çarpıtılmış bilgilere değil, doğrulara inanalım lütfen. Doğru ve gerçek tektir." ifadelerine yer verdi.

İLHAN TAŞCI, HALK TV'DEKİ TERÖR PROPAGANDASINI SAVUNDU

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşcı, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunarak HALK TV'de yaşanan skandala arka çıktı.

Taşçı, "RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında "terör mimikle övüldüğü" savıyla programın 3 kez durdurulmasına, %3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da %3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı! RTÜK'ün kestiği cezalar, seçime giderken Türkiye'yi "karanlığa ve suskunluğa boğma arayışına" ilişkin önemli bir göstergedir. Medyadan istenen, ülkede % 150'yi bulan enflasyonu göstermemeleri, iktidarı eleştirmemeleri, muhalefetin çözüm önerilerini halka duyurmamaları!" ifadelerine yer verdi.

#Radyo ve Televizyon Üst Kurulu #Ayşegül Arslan
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