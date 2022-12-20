Reyting sonuçları açıklandı (19 Aralık 2022)

19 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada Atv’de izleyiciyle buluşan Esra Erol’da, 2. sırada TRT1’de ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu, 3. sırada Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Alparslan Büyük Selçuklu, 2. sırada yine Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, 3. sırada Yasak Elma yer aldı.