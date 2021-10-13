Nevşin Mengü canlı yayında küfür etti

Nevşin Mengü, kendi YouTube kanalında yaptığı son yayında sinirlerine hakim olamayarak ağzını fena bozdu. Nevşin Mengü'nün yayınında gelen kötü yorum karşısında kullandığı küfürlü cümleler ise uzun süre sosyal medyada dolaşacağa benziyor.

Takipçilerinden gelen yorumları yayın sırasında ekrana da yansıtan Nevşin Mengü, Alper Şentürk isimli bir takipçisinin "Kim onu fonlarsa ona döner" yorumuna argo ve küfürlerle yanıt verdi.

Kullandığı argo ve küfür dili ile sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Nevşin Mengü'ye bazı takipçilerinden destek gelse de ağzı bozuk açıklamaları ise tepki ile karşılandı.

Nevşin Mengü, 'tokatlayacağım' diye başladı küfürle devam etti, yetinmedi 'hıyar' dedi

Daha yayının başında "Alper Şentürk'ü bi' tokatlayacağım ya." diyen Mengü, canlı yayınında ağıza alınmayacak sözler sarf etti.

Mengü, "Yayından önce bakıyorum yorumlara kim ne yazıyor diye. Bu Alper Şentürk yazıp duruyor. Kim fonlarsa ona döner diyo. S.... git demek istiyorum bu Alper Şentürk'e. Yaa tabii çoluk çocuk ciddiye almamak lazım da, ukala ukala yazıyor. Bu Nevşin diyor bi öyle bi böyle... Kardeşim sen yayıncılığın y'sini bilmezken, sen altındaki bezi doldururken ben bu işi yapıyordum. Sen ne anlatıyorsun. Hıyara bak. Memlekette hıyar çok ama tabii hıyar olma hakkı da var." ifadelerini kullandı.