Mehmet Akif Ersoy farklı bir formatla ekranda

Siyaset programlarının tanınan moderatörü Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'te dün akşam yeni bir programa başladı.

'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece'... Ersoy, saat 21.00'de başlayan talkshow formatındaki programda konukları eşliğinde izleyicilere eğlence, kahkaha, sohbet, gündem, sanat ve müzik dolu bir gece yaşatacak.

Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'e verdiği röportajda izleyicilerin 'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece' ile hafta boyunca meydana gelen stresten arınacaklarını, zihinsel yorgunluklarını atacaklarını ve bir hayli eğleneceklerini dile getirdi. Ersoy, aynı zamanda kendisi ve kariyeriyle ilgili soruları cevaplarken başından geçen ilginç olayları ve sonuçlarını da anlatacak.

Ersoy, her cuma saat 21.00’den itibaren; eğlence, kahkaha, sohbet, gündem, sanat ve müzik içerikli 'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece'de ünlü konuklar ağırlayacak.

Program boyunca çok sayıda ünlü müzisyen, oyuncu, gazeteci ve içerik üreticileriyle gündeme ve konukların hayatlarına dair eğlenceli sohbetler edilecek. Program; oyunlar, orkestra eşliğinde canlı performanslar, vtr’ler, gizli röportajlar ve konuklara özel içeriklerle devam edecek. Canlı olarak yayınlanacak programda aynı zamanda izleyicilerin katılımıyla, interaktif oyunlara da yer verilecek.