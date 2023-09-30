Mehmet Akif Ersoy farklı bir formatla ekranda
Habertürk haber sunucusu Mehmet Akif Ersoy, dün akşam ilk bölümü yayınlanan yeni bir programa başladı.
Siyaset programlarının tanınan moderatörü Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'te dün akşam yeni bir programa başladı.
'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece'... Ersoy, saat 21.00'de başlayan talkshow formatındaki programda konukları eşliğinde izleyicilere eğlence, kahkaha, sohbet, gündem, sanat ve müzik dolu bir gece yaşatacak.
Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'e verdiği röportajda izleyicilerin 'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece' ile hafta boyunca meydana gelen stresten arınacaklarını, zihinsel yorgunluklarını atacaklarını ve bir hayli eğleneceklerini dile getirdi. Ersoy, aynı zamanda kendisi ve kariyeriyle ilgili soruları cevaplarken başından geçen ilginç olayları ve sonuçlarını da anlatacak.
Ersoy, her cuma saat 21.00’den itibaren; eğlence, kahkaha, sohbet, gündem, sanat ve müzik içerikli 'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece'de ünlü konuklar ağırlayacak.
Program boyunca çok sayıda ünlü müzisyen, oyuncu, gazeteci ve içerik üreticileriyle gündeme ve konukların hayatlarına dair eğlenceli sohbetler edilecek. Program; oyunlar, orkestra eşliğinde canlı performanslar, vtr’ler, gizli röportajlar ve konuklara özel içeriklerle devam edecek. Canlı olarak yayınlanacak programda aynı zamanda izleyicilerin katılımıyla, interaktif oyunlara da yer verilecek.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|6
|18
|2. Galatasaray
|6
|16
|3. A.Demirspor
|6
|11
|4. Rizespor
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|10
|6. Beşiktaş
|6
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Kayserispor
|6
|9
|9. Konyaspor
|6
|9
|10. Kasımpasa
|6
|9
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|6
|4
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|20
|2. Girona
|7
|19
|3. Real Madrid
|7
|18
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Atletico Madrid
|6
|13
|6. Real Sociedad
|7
|12
|7. Rayo Vallecano
|7
|11
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Getafe
|7
|8
|12. Sevilla
|7
|7
|13. Villarreal
|7
|7
|14. Osasuna
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Mallorca
|7
|6
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2