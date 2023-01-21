Kurtlar Vadisi'yle ilgili yeni detaylar geldi

Kurtlar Vadisi hayranları heyecanla yeni sezon bilgilerini bekliyor. Diziyle ilgili en çok merak edilen ise yeni oyuncular ile dizinin yayınlanacağı tarih oldu. Dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu veya Çağlar Ertuğrul'un oynayacağı iddiaları ise heyecanı daha da artırmışa benziyor.

'Kurtlar Vadisi' dizisinde hayata geçirdiği 'Polat Alemdar' karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te milyonları heyecanlandıran bir haber duyurmuştu. Ocak ayında Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceğini belirtmesi sonrasında reyting rekorları kıran dizinin yeni hali ile tekrardan ekranlarda yer alacağını düşünenler internette, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları belli oldu mu?

TARİH VE KANAL BELLİ OLDU MU?

Kurtlar Vadisi Kaos'un Türkiye'de Haziran ayında kullanıma açılan ve Haziran ayından beridir abone sayılarındaki yükseliş ile öne çıkan ABD merkezli online dizi ve film platformu Disney Plus'ta izleyiciyle buluşacak.

Bonus bilgi: Çekimlerin ve setten ilk görüntülerin 12 günden az bir süre içerisinden paylaşılacağı söyleniyor.

YENİ BAŞROL KİM OLACAK?

Bu müjdeli haber sonrasında akıllara hangi oyuncuların oynayacağı geldi. Bu soru merak konusu olurken Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi'nde rol alabileceğini belirterek 'Doğru projeye tabii ekranlarda olacağız' diye açıklamada bulunmuştu.

'Dağ' filminde canlandırdığı karakter ile hafızalarda yer edinen Çağlar Ertuğrul'un Kurtlar Vadisi'nin yeni dizisinde yer alacağı öne sürülmüştü.