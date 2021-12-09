Küfürlü program hakkında inceleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Son olarak konuğunun ailesine ettiği küfürlerle sosyal medyada gündem olan programla ilgili RTÜK Başkanı Şahin, "Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz" dedi.

Son olarak programına katılan bir genç kızın ailesine ettiği küfür ile gündeme gelen Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, program hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: DEFALARCA UYARMAMIZA RAĞMEN...

Şahin açıklamasında, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği "Konuşanlar" isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Son Dakika