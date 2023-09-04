İyi Parti'nin TV kanalını Ersan Şen mi kuruyor?

İyi Parti'nin kendisine destek olacak bir haber kanalı kurmak için arayışa başladığı haberleri günler öncesinden medyada yer almıştı. Haberlerin etkisi henüz devam ederken Ersan Şen'in bu konuda bir hazırlık yaptığı haberi düştü. İddialara göre Ersan Şen televizyon kanalı kurmak için harekete geçti. Şen'in televizyon kanalı kuracağını duyanlar ise aynı yorumda birleşti. İyi Parti, kanalı kurmak işini Ersan Şen'e verdi. Çünkü Şen, partiye o kadar yakın bir isim ki İyi Parti tarafından neredeyse Cumhurbaşkanı adayı gösterilecekti.

Medyaradar'ın haberine göre; Ersan Şen’in önümüzdeki günlerde özellikle merkez medya organlarından yapacağı transferlerle çok güçlü bir haber kanalı kuracağı belirtiliyor. Şen ve kanal yöneticileri, önümüzdeki haftadan itibaren sektörde çalışan bir çok isme teklif götürmeye hazırlanıyor.



Kanal yönetimi transferlerle birlikte kanalın izlenebileceği mecraları artırmak ve tüm kesimlere ulaşabilmek için de girişimlere başlayacak.



Yeni kurulan kanalın ismi ise EKOL TV! Kanalın, kendini merkez medyada konumlandıracağı ve tarafsız bir yayın politikası benimseyeceği belirtiliyor. Kanal için binanın tutulduğu ve çalışmaları başlanıldığı öğrenildi. Ekol Tv’nin yayın hayatına Ocak 2024’te başlayacağı öğrenildi.