Hürriyet'ten ayrılan Ertuğrul Özkök'ün yeni adresi belli oldu
Hürriyet gazetesinde 20 yıl boyunca genel yayın yönetmeni olarak görev yapan, 12 yıldır da köşe yazarlığı görevini sürdüren Ertuğrul Özkök geçtiğimiz Kasım ayında gazete ile yollarını ayırmıştı.
Medya Dünyası 20.12.2021, 17:58
Hürriyet gazetesinde 20 yıl boyunca genel yayın yönetmeni olarak görev yapan, 12 yıldır da köşe yazarlığı görevini sürdüren Ertuğrul Özkök geçtiğimiz Kasım ayında gazete ile yollarını ayırmıştı.
Özkök'ün yeni adresi belli oldu. Özkök TV100'de yayınlanacak 'Cengiz ve Ahtapot' programında Cengiz Semercioğlu ile program yapacak. Programın ayrıca çarşamba günü akşamı başlayacağı duyuruldu. Ayrıca programdan tanıtım videosu da geldi.
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