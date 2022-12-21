Hürriyet, İzmir'deki matbaasını kapatıyor

Demirören Medya, 1 Ekim’de İstanbul Esenyurt'taki baskı tesisi DPC'yi de kapatma kararı almıştı.

Hürriyet Gazetecilik, İzmir DPC Şubesi'nin basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verdi.

Hürriyet Gazetecilik’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması, fason basım imkanlarının da değerlendirilecek olması, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amaçlarıyla 15.12.2022 tarihi itibarıyla, Fatih Mahallesi Ege Cad. N 36 35414 Gaziemir Sarnıç / İzmir adresinde bulunan İzmir DPC Şubesi’nin basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verilmiştir."

Demirören Medya, İstanbul Esenyurt'taki baskı tesisi DPC'yi de 1 Ekim’de kapatma kararı almıştı.