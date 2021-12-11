Hürriyet Gazetesi'nde sürpriz ayrılık!

Hürriyet gazetesi yazarı Kanat Atkaya gazeteden ayrıldığını açıkladı. Gazete yönetimi ile anlaşmalı olarak ayrıldıklarını belirten Atkaya, "Girerken hiç bu kadar uzun süre kalacağımı düşünmemiştim" dedi.

Medyatava’ya konuşan Atkaya, 30 yıldır yıldır gazetede çalıştığını belirterek, ilk birkaç hafta izin yapacağını, ocak ayı itibariyle de tamamen ayrılacağını belirtti.

Atkaya, "Yeni yıla; yeni planlar, yeni hikâyelerle gireceğim" dedi.

KANAT ATKAYA KİMDİR?

Gazeteci, Yazar. 1969, İstanbul doğumlu. Gazeteciliğe 1980'li yıllarda Hey dergisinde müzik yazıları yazarak başladı. Can Kozanoğlu ile birlikte NTV'de cuma geceleri Arka Sayfa programını sundu. Kabakulak adlı eseriyle tanındı.

Atkaya'nın; Topesto ve Riko'nun Maceraları, Köprüaltı ve Beyoğlu Hikâyeleri adlı yayınlanmış hikâye kitapları ve futbol, çizgi roman, müzik üzerine de yazılı eserleri vardır.

Atkaya 30 yıldır da Hürriyet gazetesinde çalışıyordu.