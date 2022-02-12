Haber spikeri Emre Buga'nın yeni adresi belli oldu

Hafta sonu haberleri 12.00'den 18.00'e Buga'ya emanet edildi. Hafta sonu bültenlerinde, hafta boyunca yaşanan gelişmeler, sıcak haberler, Türkiye ve dünya gündemindeki son dakika olayları masaya yatırılacak.

Emre Buga, “Habere davetlisiniz ve Haber Global ailesine katılmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni ailem Haber Global’de hafta sonlarınızı beraber paylaşacağız. Gündemden uzak kalmamak için Haber Global hafta sonu bültenlerini takip edin. Son dakika gelişmelerini, hafta içi yaşanan gelişmelerin satır aralarını sizler için ekrana taşıyacağız.” dedi.

Emre Buga kimdir?

1977, İstanbul doğumlu. Kabataş Erkek Lisesi’nin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi aldı. Galatasaray Üniversitesi’nde Fransızca Avrupa Birliği bölümünde yüksek lisans yaptı. O dönemde onlarca kritik Avrupa Birliği Zirvesi’nde dünyanın dört bir yanında muhabir olarak görev aldı.

Kanal D, Show TV, TV 100 kanallarında Ana Haber sundu. Canlı yayınlarda iş, sanat, siyaset, medya insanı ile yüzlerce röportaj yaptı. Dış haberlerden yurt haberlerine haberin mutfağında da editör olarak yer aldı.

2 yıl sırf resim yapmak için Madrid’te yaşadı. Mutfağa aşık oldu, youtube’ta yayınlanan “Bekar Mutfağı” programına birçok ünlü isim katıldı. Sayısız ödülleri olan Buga, mesleğe yüzlerce genç yetiştirdi. Kurduğu akademi ile Heyecan Kontrolü, Topluluk Önünde Konuşma, Röportaj Teknikleri seminerleri vermeye devam etmektedir.

2022’nin Şubat ayında Haber Global ekranına transfer oldu. Hafta sonu bültenlerinde ülke ve dünya gündemini izleyicilere aktaracak.