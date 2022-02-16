Güntekin Onay'dan Acun Ilıcalı'ya 'Exxen' eleştirisi

Beinsports yorumcusu Güntekin Onay, Şampiyonlar Ligi yayıncısı Exxen platformunda maçları izleyemediğini belirten paylaşım yaptı. Daha önce de yaptığı paylaşım nedeniyle Acun Ilıcalı'yla polemik yaşayan Onay, "Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum. Exxen'de. İlk yarıyı seyrettim, ikinci yarı yayın yok" ifadelerini kullandı.