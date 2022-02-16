Güntekin Onay'dan Acun Ilıcalı'ya 'Exxen' eleştirisi
Exxen platformundan yayınlanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelelerini izleyemediğini belirten Beinsports yorumcusu Güntekin Onay yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.
Medya Dünyası 16.02.2022, 17:19 16.02.2022, 17:24
Beinsports yorumcusu Güntekin Onay, Şampiyonlar Ligi yayıncısı Exxen platformunda maçları izleyemediğini belirten paylaşım yaptı. Daha önce de yaptığı paylaşım nedeniyle Acun Ilıcalı'yla polemik yaşayan Onay, "Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum. Exxen'de. İlk yarıyı seyrettim, ikinci yarı yayın yok" ifadelerini kullandı.
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