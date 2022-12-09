Gazeteci İsmail Saymaz, baba oluyor. Saymaz, iki yıl önce İstanbul Hilton Oteli'nde Şeyda Sayar ile evlenmişti. Gazeteci, çevirmenlik yapan ve İspanya'da eğitim gören eşiyle eşiyle dün Kanyon AVM'de gerçekleşen Recep İvedik 7 galasına katıldı. Sayar'ın etkinlikte karnı burnunda olduğu görüldü. Çiftin, iki yıl önceki düğünü çok konuşulmuş, sosyal medyada gündemde kalmıştı.