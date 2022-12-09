Gazeteci İsmail Saymaz baba oluyor
Gazeteci İsmail Saymaz, iki yıl önce İstanbul Hilton Oteli'nde evlendiği çevirmen yapan Şeyda Sayar'la Recep İvedik 7 galasına katıldı. Sayar'ın karnı burnunda olduğu görüldü.
Medya Dünyası 09.12.2022, 18:11
Gazeteci İsmail Saymaz, baba oluyor. Saymaz, iki yıl önce İstanbul Hilton Oteli'nde Şeyda Sayar ile evlenmişti. Gazeteci, çevirmenlik yapan ve İspanya'da eğitim gören eşiyle eşiyle dün Kanyon AVM'de gerçekleşen Recep İvedik 7 galasına katıldı. Sayar'ın etkinlikte karnı burnunda olduğu görüldü. Çiftin, iki yıl önceki düğünü çok konuşulmuş, sosyal medyada gündemde kalmıştı.
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