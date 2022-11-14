Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın yeni adresi belli oldu
Yeni Akit gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazarı Hacı Yakışıklı, veda yazısı kaleme alarak Akit'ten ayrıldığını, yazılarına Tv100'de devam edeceğini duyurdu.
Gazeteci Hacı Yakışıklı, Yeni Akit'ten ayrıldı. 2003 yılından bu yana Akit bünyesinde görev alan, 2013'ten beri köşe yazarlığı yapıp son 7 yılda Ankara Temsilciliği'ni üstlenen Hacı Yakışıklı, bugün son yazısını kaleme aldı.
"Akit’e veda ederken" başlıklı yazısında Hacı Yakışıklı; dağıtıcılık, abonetörlük, temsilcilik, bölge müdürlüğü, muhabirlik, ek editörlüğü, köşe yazarlığı ve Ankara Temsilciliği vazifelerini üstlendiği Akit'teki kalemini bıraktığını duyurdu.
Yakışıklı, "Bir 'Ankara Gazetecisi' olarak yine Başkent’te kulisleri takip ederek sizlere en doğru bilgileri aktarmaya ve kendi bakış açımla yorumlamaya bir başka mecrada devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Hacı Yakışıklı, yaptığı Twitter paylaşımında yazılarına Tv100'de devam edeceğini duyurdu.
Yeni Akit Gazetesi'nden karşılıklı anlaşarak ayrıldım.— hacı yakışıklı (@haciykk) November 14, 2022
3 ay evvel vefat eden Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabeyime rahmetle..
Aralık'tan itibaren "tv100 yazarı" olarak yazılarımla ve ekranlarda Tv100'deyim.. https://t.co/tBlAnLOcaB
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