Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın yeni adresi belli oldu

Gazeteci Hacı Yakışıklı, Yeni Akit'ten ayrıldı. 2003 yılından bu yana Akit bünyesinde görev alan, 2013'ten beri köşe yazarlığı yapıp son 7 yılda Ankara Temsilciliği'ni üstlenen Hacı Yakışıklı, bugün son yazısını kaleme aldı.

"Akit’e veda ederken" başlıklı yazısında Hacı Yakışıklı; dağıtıcılık, abonetörlük, temsilcilik, bölge müdürlüğü, muhabirlik, ek editörlüğü, köşe yazarlığı ve Ankara Temsilciliği vazifelerini üstlendiği Akit'teki kalemini bıraktığını duyurdu.

Yakışıklı, "Bir 'Ankara Gazetecisi' olarak yine Başkent’te kulisleri takip ederek sizlere en doğru bilgileri aktarmaya ve kendi bakış açımla yorumlamaya bir başka mecrada devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Hacı Yakışıklı, yaptığı Twitter paylaşımında yazılarına Tv100'de devam edeceğini duyurdu.