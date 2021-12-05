Gazeteci Fulya Öztürk'ten üzücü haber!
Fox’ta hafta içi her gün yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk’e Covid teşhisi kondu…
Geçtiğimiz hafta perşembe günkü canlı yayından sonra aniden rahatsızlanan genç sunucu atar topar hastaneye kaldırıldı. Öztürk’e payılan PCR testinin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bu şok haber sonrası Fulya Öztürk’ün sunucu koltuğuna canlı yayında Psikolog Esra Ezmeci oturdu.
Geçtiğimiz hafta perşembe günkü canlı yayından sonra aniden rahatsızlanan genç sunucu atar topar hastaneye kaldırıldı. Öztürk’e payılan PCR testinin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bu şok haber sonrası Fulya Öztürk’ün sunucu koltuğuna canlı yayında Psikolog Esra Ezmeci oturdu.
Bu arada Esra Ezmeci’nin de zorunlu olarak üstlendiği sunuculuk görevini başarıyla götürmesi sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Birçok izleyicinin Fulya Öztürk’e geçmiş olsun mesajı gönderdiği ancak programı da Esra Ezmeci’nin sunması gerektiğini belirttiği de gözlerden kaçmadı.
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