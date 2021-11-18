Fatih Ertürk Halk TV'den kovuldu

Halk TV, Ankara Haber Merkezi’nde çalışanların işten çıkarılıp Ankara bürosunun kapatılması kararı almıştı. İlk önce teknik ekibin işine son veren Halk TV yönetimi bugün de Ankara stüdyosundan Gün Raporu programını yapan Fatih Ertürk'ü işten çıkardı.

Ertürk Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulundu. Gezi Parkı eylemlerinden beri kanala emek verdiğini hatırlatan Ertürk, "8 yıl önce Gezi Parkı direnişiyle başlayan Halk Tv yolculuğum Ankara bürosunun kapatılmasının ardından bugün sona erdi." dedi.

"SONUNA KADAR HUKUKİ MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Yasal haklarının verilmediğini ima eden Ertürk, "Haklı mücadelemi sürdürmek için yeniden birlikte olacağız. Alamadığım yasal hakları alabilmek için sonuna kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim. Bilmenizi istedim." ifadelerini kullandı.

İşte Ertürk'ün o paylaşımı:

8 yıl önce Gezi Parkı direnişiyle başlayan Halk Tv yolculuğum Ankara bürosunun kapatılmasının ardından bugün sona erdi.Haklı mücadelemi sürdürmek için yeniden birlikte olacağız.Alamadığım yasal hakları alabilmek için sonuna kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim.Bilmenizi istedim. pic.twitter.com/UHQO6mK5tM — fatih ertürk (@fatiherturk31) November 18, 2021

İSTANBUL ÇALIŞANLARI AYAKTA

Halk TV'nin İstanbul bürosunda çalışanların ise koşullardan memnun olmadıkları belirtildi. Mesai kavramının olmadığını belirten çalışanlar sabah 10:00'dan gece 01:00'a kadar çalıştıklarını karşılığında 3 kuruş maaş aldıklarını dile getirdi.

Kaynak: Meyatava