banner38

Ertan Özyiğit kiminle evli? Ertan Özyiğit kimdir, nerelidir?

2017 yılında çıkardığı başarılı kitaplarla ve çıktığı programlarla adından söz ettiren Ertan Özyiğit son günlerde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Tv100 ekranlarında Kayıt Dışı isimli programı hazırlayıp sunan Özyiğit'le ilgili aslen nereli? kimdir? kaç yaşında? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Ertan Özyiğit kiminle evli? Ertan Özyiğit kimdir, nerelidir?

Medya Dünyası 09.03.2023, 22:49 09.03.2023, 22:49
Ertan Özyiğit kiminle evli? Ertan Özyiğit kimdir, nerelidir?

Ertan Özyiğit kiminle evli? Ertan Özyiğit kimdir, nerelidir? Tv100 ekranlarında Kayıt Dışı isimli programı  hazırlayıp sunan  araştırmacı yazar Ertan Özyiğit son günlerde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ortaya attığı fikiler ile kendisinden söz ettiren Özyiğit'le ilgili aslen nereli? kimdir? kaç yaşında? gibi sorularda sıkça araştırılmaya başlandı. Bizlerde sizin içib bu soruların yanıtlarını haberimizde detaylandırdık... Ertan Özyiğit kiminle evli? Ertan Özyiğit kimdir, nerelidir?

Ertan Özyiğit kiminle evli? Ertan Özyiğit kimdir, nerelidir?

Ankara’da 1963 yılında  dünyaya gelen Ertan  Özyiğit, araştırmacı yazar ve iletişimci olarak çalışma hayatını sürdürmektedir. Bugünlerde Tv100 ekranlarında Kayıt Dışı isimli programı sunan Özyiğit, Anadolu Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.Ekonomi üzerine eğitimini tamamlayan Ertan Özyiğit, 2017 yılının Kasım ayında, WBR-İstanbul YKB isimli reklam ajansı’nı kurmuştur. Merhum Aytunç Altındal’ın öğrencisi olan Özyiğit  reklam alanında ‘Marka Cambazı’ isim ile tanınmış olan şirketlerden birisinin sahibidir.

Ertan Özyiğit kiminle evli? Ertan Özyiğit kimdir, nerelidir?

Özyiğit, birçok panel ve konferanslarda hem sunuculuk yapmış hemde fikirleriyle katılımcı olarak katılmıştır.Siyonizm, Ezoterizm, Gizli Cemiyetler, Okültizm, Uluslararası İletişim, Stratejik Analiz ve Aile Şirketlerinde yönetim gibi alanlarda uzmandır. Aktif olarak medyada yer alan Ertan Özyiğit aynı zamanda Uluslararası Stratejik İletişim Ajansı Başkanlık görevini de sürdürmektedir.

Akıcı diksiyonu ve programlarında konuklarına yönelttiği farklı sorularla beğeni toplayan Ertan Özyiğit, önceleri Kral ve Ben adlı tartışma programı’nı hazırlayıp sunmuştur. Ayrıca 2017 yılından itibaren Beyza Hakan ile beraber 24tv’de Kayıt dışı isimli programın sunumunu yapmıştır. Ancak Özyiğit son aylarda bu programını TV100'de sürdürüyor. Özyiğit'e özellikle  Cansu Canan Özgen tarafından sunulan Habertürk’de ki canlı yayın programından da tanımaktayız.

Ertan Özyiğit ve koronavirüs söylemi 

Koronavirüs  salgınını 6 ay önceden bilmiş ve Aralık 2019’da YouTube kanalında yayınladığı videosunda 2020’nin ilk yarısında dünyanın bir salgınla boğuşacağını da belirtmiştir. Videolarında Coronavirüsten sonra dijital devrim ile Kapitalizm’denKreditalizm”e geçiş olacağını vurgulamaktadır. İnsanlara takılacak çipler ile herkesin yaşam boyu kredilerinden harcanarak nasıl bir yaşam süreceğimizi ve devlet kavramına gerek olmayacağını açıklamıştır.

Özyiğit, birçok kişinin de inandığı düşünce olarak, nüfus azaltma, kalabalığı azaltma projesi olarak tanımlamaktadır. Üst akıl kişilerin labaratuvarda hazırlayarak yaydığını savunduğu Pandemik salgından sonraki süreçte dünyadaki hem sosyokültürel hem de sosyoekonomik tüm yapıların ve yaşam biçiminin değişeceğini ileri sürmüştür.

Ertan Özyiğit kiminle evli? Ertan Özyiğit kimdir, nerelidir?

Ertan Özyiğit Kitapları:

Misak-ı Milli coğrafyası
Gel Tarihe Geçelim – 3 Kitap Takım (Reşit Altan Erkekli, Murat Gunem ile) (2015)
Musul – Vilayet Konseyi – Bir Ayrılığın Hikayesi (Yalçın Koçak ile) (2017)
Big Mac – Rumeli Türkleri’nin Kayıp Tarihi (2017)
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti – 100. Yıl Anısına (Yalçın Koçak ile) (2017)Bir Başka İçerik :   Zakir Kaya

Uzmanlık Dalları:

Stratejik Analiz – Aile Şirketlerinde Yönetim – Uluslararası İletişim – Okültizm – Gizli Cemiyetler ve Ezoterizm

Seminer Konuları:

İllüminati – Tapınak Şövalyeleri – Gülhaç Teşkilatı – Kuru Kafa Kemikler Teşkilatı – Siyonizm ve Hasan Sabbah – Haşhaşinler.

#Ertan Özyiğit #Kim #nereli #TV100
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
banner23