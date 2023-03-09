Ertan Özyiğit kiminle evli? Ertan Özyiğit kimdir, nerelidir? Tv100 ekranlarında Kayıt Dışı isimli programı hazırlayıp sunan araştırmacı yazar Ertan Özyiğit son günlerde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ortaya attığı fikiler ile kendisinden söz ettiren Özyiğit'le ilgili aslen nereli? kimdir? kaç yaşında? gibi sorularda sıkça araştırılmaya başlandı. Bizlerde sizin içib bu soruların yanıtlarını haberimizde detaylandırdık... Ertan Özyiğit kiminle evli? Ertan Özyiğit kimdir, nerelidir?

Ertan Özyiğit kiminle evli? Ertan Özyiğit kimdir, nerelidir?

Ankara’da 1963 yılında dünyaya gelen Ertan Özyiğit, araştırmacı yazar ve iletişimci olarak çalışma hayatını sürdürmektedir. Bugünlerde Tv100 ekranlarında Kayıt Dışı isimli programı sunan Özyiğit, Anadolu Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.Ekonomi üzerine eğitimini tamamlayan Ertan Özyiğit, 2017 yılının Kasım ayında, WBR-İstanbul YKB isimli reklam ajansı’nı kurmuştur. Merhum Aytunç Altındal’ın öğrencisi olan Özyiğit reklam alanında ‘Marka Cambazı’ isim ile tanınmış olan şirketlerden birisinin sahibidir.

Özyiğit, birçok panel ve konferanslarda hem sunuculuk yapmış hemde fikirleriyle katılımcı olarak katılmıştır.Siyonizm, Ezoterizm, Gizli Cemiyetler, Okültizm, Uluslararası İletişim, Stratejik Analiz ve Aile Şirketlerinde yönetim gibi alanlarda uzmandır. Aktif olarak medyada yer alan Ertan Özyiğit aynı zamanda Uluslararası Stratejik İletişim Ajansı Başkanlık görevini de sürdürmektedir.

Akıcı diksiyonu ve programlarında konuklarına yönelttiği farklı sorularla beğeni toplayan Ertan Özyiğit, önceleri Kral ve Ben adlı tartışma programı’nı hazırlayıp sunmuştur. Ayrıca 2017 yılından itibaren Beyza Hakan ile beraber 24tv’de Kayıt dışı isimli programın sunumunu yapmıştır. Ancak Özyiğit son aylarda bu programını TV100'de sürdürüyor. Özyiğit'e özellikle Cansu Canan Özgen tarafından sunulan Habertürk’de ki canlı yayın programından da tanımaktayız.

Ertan Özyiğit ve koronavirüs söylemi

Koronavirüs salgınını 6 ay önceden bilmiş ve Aralık 2019’da YouTube kanalında yayınladığı videosunda 2020’nin ilk yarısında dünyanın bir salgınla boğuşacağını da belirtmiştir. Videolarında Coronavirüsten sonra dijital devrim ile Kapitalizm’den “Kreditalizm”e geçiş olacağını vurgulamaktadır. İnsanlara takılacak çipler ile herkesin yaşam boyu kredilerinden harcanarak nasıl bir yaşam süreceğimizi ve devlet kavramına gerek olmayacağını açıklamıştır.

Özyiğit, birçok kişinin de inandığı düşünce olarak, nüfus azaltma, kalabalığı azaltma projesi olarak tanımlamaktadır. Üst akıl kişilerin labaratuvarda hazırlayarak yaydığını savunduğu Pandemik salgından sonraki süreçte dünyadaki hem sosyokültürel hem de sosyoekonomik tüm yapıların ve yaşam biçiminin değişeceğini ileri sürmüştür.

Ertan Özyiğit Kitapları:

Misak-ı Milli coğrafyası

Gel Tarihe Geçelim – 3 Kitap Takım (Reşit Altan Erkekli, Murat Gunem ile) (2015)

Musul – Vilayet Konseyi – Bir Ayrılığın Hikayesi (Yalçın Koçak ile) (2017)

Big Mac – Rumeli Türkleri’nin Kayıp Tarihi (2017)

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti – 100. Yıl Anısına (Yalçın Koçak ile) (2017)Bir Başka İçerik : Zakir Kaya

Uzmanlık Dalları:

Stratejik Analiz – Aile Şirketlerinde Yönetim – Uluslararası İletişim – Okültizm – Gizli Cemiyetler ve Ezoterizm

Seminer Konuları:

İllüminati – Tapınak Şövalyeleri – Gülhaç Teşkilatı – Kuru Kafa Kemikler Teşkilatı – Siyonizm ve Hasan Sabbah – Haşhaşinler.