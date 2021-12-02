CNN Türk'te sürpriz ayrılık!

MedyaRadar'ın haberine göre; CNN Türk'ün ekran yüzlerinden biri olan Arınır, haber kanalı Haber Global ile el sıkıştı.

Sultan Arınır, geçen kasım ayında muhabir Serhat Dal ile canlı yayında yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Serhat Dal, zamansız bağlantı nedeniyle Arınır'a sinirlenerek elindeki kağıtları yere atmıştı.