Başarılı sunucu Habertürk'e veda etti

"Bazen yanlış yerden, bazen de yanlış insandan veya yanlış histen doğru zamanda gidebilmek çok güzel. Zaman zaman dev bir kağıt kesiği gibi acıtmış olsa da, bir sabah uyanıyorum ve o his bitmiş oluyor. Yeri bomboş. Yeniliklere yer açılmış" diyen Sarı, şöyle devam etti:

"İşte bu sabah da öyle bir sabah. Bugün itibarıyla Habertürk'teki görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum."

Bir dönem Lig TV'de çalışan başarılı isim Sarı, Turkuaz Medya Grubu bünyesindeki A Haber'de de görev aldı.

A Haber'deki görevinden ayrıldıktan sonra Habertürk TV'ye geçti. Mine Sarı, Habertürk ekranlarında gece spikerliği görevini üstleniyordu.