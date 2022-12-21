Başarılı gazeteci Müge Anlı ölümden döndü!

Ünlü sunucu Müge Anlı, bugün çıktığı canlı yayın programında ölümden döndüğünü açıkladı. Anlı, 'Dün sonu çok kötü olacak bir kaza atlattım' dedi.

atv ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, dün 49. yaş gününü kutladı. Anlı, bugünkü canlı yayında çok büyük bir kaza geçirdiğini söyledi.

“Çok büyük bir kaza atlattım”

Müge Anlı, "Dün sonu çok kötü olacak bir kaza atlattım" dedi.

Ailesinin endişelendiğini ifade eden Anlı, "Evdekiler bile dediler ki, Tuğba o kadar mutlu oldu ki, onun duaları seni korudu" dediler.

Kanser hastası tuğba için tedavi parası toplandı

Kanser hastası Tuğba Aslanhan'ın tedavi parasını kayınbiraderi Ezel Bayraktar heba etmişti.

Müge Anlı'nın izleyicisi Tuğba'nın tedavisi için 150 bin TL gönderdi. Parayı canlı yayında teslim alan Tuğba, çok mutlu oldu ve teşekkürlerini iletti.

Kaza atlatan Müge Anlı, kendisini Tuğba'nın dualarının koruduğunu ifade etti.