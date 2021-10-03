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Medipol Başakşehir Emre Belözoğlu'na emanet

Spor 03.10.2021, 16:46
Medipol Başakşehir Emre Belözoğlu'na emanet
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Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildi belirtildi.