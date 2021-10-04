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Mecburen aşı oldu

Spor 04.10.2021, 18:51
Mecburen aşı oldu
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Golden State Warriors'ın 26 yaşındaki oyuncusu Andrew Wiggins, muafiyet talebinin kabul edilmemesi üzerine koronavirüs Kovid-19 aşısı oldu.