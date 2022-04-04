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MEB 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Genel 04.04.2022, 09:50
MEB 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna katacak.