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Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi bakın kim çıktı?

Genel 25.11.2021, 12:05
Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi bakın kim çıktı?
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TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden olan Araz Aknam'ın eşi, Galatasaray'ın yıldızı çıktı.