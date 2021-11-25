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Röportaj
Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi bakın kim çıktı?
Genel
25.11.2021, 12:05
1/9
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden olan Araz Aknam'ın eşi, Galatasaray'ın yıldızı çıktı.
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#Galatasaray
#abd
#Vedat Muriqi
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#estetik
#Boşanma
#koronavirüs
#Rıdvan Dilmen
#Dolar
#GS
#Adana Demirspor
#meyve
#imaj
#Marcao
#final
#gazeteci
#Trabzonspor
#Bursaspor
#eş
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