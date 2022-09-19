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Masterchef'te yanlış anlaşılma ortalığı karıştırdı

Genel 19.09.2022, 09:22
Masterchef'te yanlış anlaşılma ortalığı karıştırdı
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te takım halinde oynanan oyunda yarışmacılardan Barış'ın kullandığı bir cümlenin ardından yapılan hata olay oldu.