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MasterChef'te şaşırtan eleme! Resmen veda etti

Genel 08.11.2021, 10:51
MasterChef'te şaşırtan eleme! Resmen veda etti
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Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'in 7 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme yapıldı.