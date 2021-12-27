banner38

MasterChef'te şaşırtan eleme! Gözyaşları sel oldu

Genel 27.12.2021, 14:05
MasterChef'te şaşırtan eleme! Gözyaşları sel oldu
1/9

MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan son bölümünde Ocak ayındaki büyük final öncesinde yarışmaya veda eden bir isim daha belli oldu.