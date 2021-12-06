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MasterChef'te şaşırtan eleme! Gözyaşları sel oldu

Genel 06.12.2021, 13:16
MasterChef'te şaşırtan eleme! Gözyaşları sel oldu
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MasterChef Türkiye 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde yarışma programına veda eden isim belli oldu.