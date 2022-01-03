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MasterChef'te şaşırtan eleme! En iddialı yarışmacı veda etti

Genel 03.01.2022, 11:05
MasterChef'te şaşırtan eleme! En iddialı yarışmacı veda etti
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Adım adım finale yaklaşan TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te bu hafta elenen isim belli oldu.