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MasterChef'te elenen 2 yarışmacı ana kadroya yeniden alındı

Genel 16.11.2021, 12:11
MasterChef'te elenen 2 yarışmacı ana kadroya yeniden alındı
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Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de daha önce yarışmadan elenen MasterChef adayları bir kez daha yarıştı ve aralarından ikisi yeniden yarışmaya hak kazandı.