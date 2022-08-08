banner38

MasterChef stüdyosunda gözyaşları sel oldu!

Genel 08.08.2022, 12:55
MasterChef stüdyosunda gözyaşları sel oldu!
1/11

Tv8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 2022'de ana kadro şekillenmeye devam ediyor. Her gün yapılan yarışmalar sonucunda, aday isimlerden biri ana kadroya seçilme hakkı kazanıyor.