MasterChef'in sevilen ismiydi! Emre Büber'den üzücü haber

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TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te 11.hafta elenen isim Emre Büber oldu. Parkinson hastalığı ortaya çıkan ve bile isteye yarışma esnasında elenen Emre Büber'in Avusturya biletini aldığı ve geri dönüleceği öğrenilmişti.