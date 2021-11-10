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MasterChef'in sevilen ismiydi! Emre Büber'den üzücü haber
Genel
10.11.2021, 12:30
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te 11.hafta elenen isim Emre Büber oldu. Parkinson hastalığı ortaya çıkan ve bile isteye yarışma esnasında elenen Emre Büber'in Avusturya biletini aldığı ve geri dönüleceği öğrenilmişti.
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#vefat
#Boşanma
#meyve
#Rıdvan Dilmen
#Vedat Muriqi
#Dolar
#abd
#GS
#koronavirüs
#final
#Zülfü Livaneli
#Galatasaray Nef
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Igokea
#eş
#Adana Demirspor
#Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü
#Trabzonspor
#Mehmet Nuri Ersoy
#UEFA Avrupa Ligi
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