banner38

MasterChef'in sevilen ismiydi! Emre Büber'den üzücü haber

Genel 10.11.2021, 12:30
MasterChef'in sevilen ismiydi! Emre Büber'den üzücü haber
1/9

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te 11.hafta elenen isim Emre Büber oldu. Parkinson hastalığı ortaya çıkan ve bile isteye yarışma esnasında elenen Emre Büber'in Avusturya biletini aldığı ve geri dönüleceği öğrenilmişti.