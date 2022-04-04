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Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Genel 04.04.2022, 10:30
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.