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Röportaj
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
Genel
04.04.2022, 10:30
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.
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#Halis Aygün
#fesih
#Kavga
#sacha boey
#Iraklı mahkum
#Sahte içki
#Keşmir
#Tokyo
#murat bardakçı
#baş örtüsü
#dayak
#renault
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