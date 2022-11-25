Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sahne aldı
Zeynep Bastık, Katar'ın başkenti Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.
Magazin 25.11.2022, 09:23
Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda düzenlenen Katar 2022 Dünya Kupası'nda konser veren şarkıcı Zeynep Bastık, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Bastık, 45 dakika boyunca sahnede kaldı. Şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, eğlenceli anlar yaşadı.
Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı. Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.
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