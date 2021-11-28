Zerrin Özer 'İntihar etti' iddiası

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özer hakkında 'intihar girişiminde' bulunduğu iddia edildi.

'İNTİHAR ETTİ' İDDİASI

Habertürk'te yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın hayatını kaybetmesiyle sarsılan sanatçının intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Özer'in ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu konuşuluyor. Ünlü sanatçının midesinin yıkandığı belirtildi.

Sanatçının menajeri Haluk Şentürk de Zerrin Özer'e ulaşamadığını söyleyerek hastaneye gittiğini ifade etti.

İLAÇ ZEHİRLENMESİ

Yakın çevresinden yapılan bir açıklamaya göre ise; Köpeğinin ölümü sonrası psikolojik atak geçirdiği ifade edildi.

Özer'e köpeği ölünce sakinleştirici verildiği ve ilaç entoxikasyonu (ilaç zehirlenmesi) yaşadığı belirtildi.

Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.