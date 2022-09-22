Zerrin Özer 'dayanamıyorum' diyerek paylaştı
Geçtiğimiz aylarda müziği bıraktığını açıklayan Zerrin Özer, sahnelere geri döneceğini sosyal medyadan duyurdu.
Magazin 22.09.2022, 17:38
Zerrin Özer geçtiğimiz aylarda müziği bıraktığını açıklamıştı. Özer sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor" diyerek mesleğine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
Geçtiğimiz aylarda müziği bıraktığını açıklayan Zerrin Özer, sahnelere geri döneceğini açıkladı. Müziği bırakma kararını "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" şeklinde dile getiren 64 yaşındaki Özer, mesleğine dönmeye karar verdi.
SAKIN ÇOK KIZMAYIN OLUR MU?
Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Özer şöyle konuştu: "Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor... Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum. Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ne yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?"
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