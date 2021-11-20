Zeki Müren'i Tarkan mı canlandıracak? Ünlü yapımcıdan cevap

Ses getiren birçok filmlere imza atan Mustafa Uslu, katıldığı bir programda Zeki Müren'in hayatını anlatan sinema filmi hazırlığında olduğunu söyledi. Son yıllarda Müslüm Gürses, Naim Süleymanoğlu, Neşet Ertaş gibi biyografi filmleri çeken ünlü yapımcı, Zeki Müren filmi için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

TARKAN, ZEKİ MÜREN'İ OYNAYACAK MI?

Zeki Müren'in hayatını anlatacak filmde 'Sanat Güneşi'ni şarkıcı Tarkan'ın oynayacağı ileri sürüldü. Zeki Müren'i Tarkan'ın oynamasını çok istediklerini dile getiren Mustafa Uslu, Megastar ve menajeriyle görüştüklerini ancak olumsuz yanıt aldıklarını açıkladı.

Tarkan'ın Zeki Müren'e bir film yapılmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten deneyimli yapımcı, konu hakkında düşündüğünü ancak bir süre sonra projede olamayacağını üzülerek söylediğini dile getirdi.

ZEKİ MÜREN'İ KİM OYNAYACAK?

Mustafa Uslu, "Bildiğimiz bir isim mi bu, yoksa ilk kez izleyeceğimiz bir isim mi?" sorusuna, "Aslında bir sahne sanatçısı ama çok bildiğiniz bir isim değil. İnşallah bu filmle birlikte bütün Türkiye onu tanıyacak" yanıtını verdi.

ZEKİ MÜREN FİLMİ NE ZAMAN GÖSTERİME GİRECEK?

İlk fragmanın Zeki Müren'in doğum günü olan 6 Aralık 2021 Pazartesi günü yayınlanacağını söyleyen Mustafa Uslu, aynı zamanda filmde, zeki Müren'in hayatından önemli kesitlerin de olacağı aktardı.Zeki Müren'in hayatını konu alan sinema filminin 2022 yaz aylarında vizyona girmesi bekleniyor.

Kaynak: Karar