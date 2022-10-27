Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna tepki

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülendi.

"CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le Rodos tatilinde görülen ve ardından 'aşk' yaşadıkları yönündeki dedikoduların gerçek dışı olduğunu açıklayan Zehra Çilingiroğlu, muhabirlerin konuyla alakalı sorularını yanıtsız bıraktı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çilingiroğlu, "Lütfen arkadaşlar, bana böyle şeyler sormayın. Cevap vermek istemiyorum" şeklinde konuştu.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞI, DAVA AÇIYORUM"

Basına yansıyan haberlerden sonra Zehra Çilingiroğlu, Habertürk'e konuşmuştu. Arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söyleyen Çilingiroğlu, 'aşk' söylentilerinin doğru olmadığını belirtmişti. Çilingiroğlu, gerçek dışı haberleri yargıya taşıyarak, tazminat davası açacağını da ifade etmişti.