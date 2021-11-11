Yüz felci geçiren ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı

Kırık Hayatlar dizisinde Öykü karakterini canlandıran Hatice İrkin, kaçırılma sahnesinde hem rüzgara maruz kaldığı hem de stres yaptığı için yüz felci geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, tedavi altına alındı.

ÇEKİMLERE ARA VERMEYECEK

Yapım ekibi oyuncunun çekimlere ara vermesi gerektiğini söyledi ancak İrkin, sağlık durumu iyi olduğu sürece sete devam edeceğini söyledi.

Karar