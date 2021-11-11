Yüz felci geçiren ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı
Kırık Hayatlar dizisinin sevilen oyuncusu Hatice İrkin, sette maruz kaldığı rüzgar sonrası yüz felci geçirince apar topar hastaneye kaldırıldı.
Magazin 11.11.2021, 16:06
Kırık Hayatlar dizisinde Öykü karakterini canlandıran Hatice İrkin, kaçırılma sahnesinde hem rüzgara maruz kaldığı hem de stres yaptığı için yüz felci geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, tedavi altına alındı.
ÇEKİMLERE ARA VERMEYECEK
Yapım ekibi oyuncunun çekimlere ara vermesi gerektiğini söyledi ancak İrkin, sağlık durumu iyi olduğu sürece sete devam edeceğini söyledi.
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