Yusuf Güney de İstanbul'u terk eden ünlüler kervanına katıldı

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Güney, tarım yapmak için İstanbul'dan İzmir'e taşınacağını söyledi.

Şarkılarının yanı sıra toplumsal konularla ilgili paylaşımları ve hamleleriyle sık sık gündeme gelen Yusuf Güney, önceki gün Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, İstanbul'dan İzmir'e taşınma kararı aldığını söyledi.

"İZMİR'DE TARIM YAPACAĞIM"

İzmir'i seçme nedeni sorulan şarkıcı, "İzmir'i çok seviyorum. İnsanları olsun, ortamın enerjisi olsun sevdiğim bir yer. İstanbul artık çok zor bir yer oldu. Şansı, imkanı olan İstanbul'dan kırsala şöyle bir gitsin. İzmir'de tarım yapacağım. Kafamda var bazı planlar" ifadelerini kullandı.

"YENİ ŞARKIMDA TÜRKİYE'NİN DERTLERİNİ ANLATACAĞIM"

Yeni şarkının birkaç gün içinde dinleyicilerle buluşacağını söyleyen Yusuf Güney, "Mesajlar içeren, ülkemizin dertlerini anlatan, sıkıntılarını anlatan güzel, eğlenceli bir şarkı olacak. İnsanların beğeneceğine eminim. Değişik bir klip çekeceğiz. Şarkıdan daha önemli olacak. Anlatımlı olarak, ülkece rahatsız olduğumuz konuları dile getireceğiz" dedi.

YABANCI PLAKALI LÜKS ARACI DİKKAT ÇEKTİ

Astral seyahat açıklamalarıyla uzun bir süre gündemden düşmeyen Yusuf Güney, bu konunun hatırlatılması üzerine, "Arada bir gidip geliyorum öyle. Karantina yok, kısıtlama yok" diyerek espri yaptı. Güney, röportaj sonrası yabancı plakalı lüks otomobiline binerek oradan ayrıldı.