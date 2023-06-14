Yine CHP zihniyeti yine hedef depremzedeler
Oyuncu Eda Ece, ödül töreninde yaptığı konuşmada depremzedeleri hedef aldı, onlarla alay etti.
Ünlü oyuncu Eda Ece katıldığı bir ödül töreninde deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesine ilişkin "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" dedi.
Ünlü isimler Türkiye'ye yönelik eleştirileriyle gündem oluyor.
Kimi zaman şarkıcılar kimi zaman da oyuncuların kötüleyici yorumları bitmek bilmiyor.
Bunun bir örneği ise bu gece yaşandı.
Şarkıcı Melek Mosso'nun ardından Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile ünlenen Eda Ece de çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı.
Ece, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.
Deprem bölgesindeki seçmeni hedef aldı
14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlere ilişkin bir açıklama bulunan Ece, deprem bölgesinde yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen seçmeni eleştirdi.
"Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık"
Ece, şu ifadeleri kullandı:
Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse.
EDA ECE SEN BOYUNDAN BÜYÜK İŞLERE KALKIŞMA…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) June 13, 2023
DEPREM BÖLGESİNDE Kİ İNSANLARIN ZEKASINI KENDİ MENTAL RETARDE ZEKANIZLA MUKAYESEYE KALKMA….
SEN ELMA İŞLERİNLE UĞRAŞMAYA DEVAM ET…
TAMAM MI KIZIM?.. pic.twitter.com/62iqhHJHk7
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