Yine CHP zihniyeti yine hedef depremzedeler

Ünlü oyuncu Eda Ece katıldığı bir ödül töreninde deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesine ilişkin "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" dedi.

Ünlü isimler Türkiye'ye yönelik eleştirileriyle gündem oluyor.

Kimi zaman şarkıcılar kimi zaman da oyuncuların kötüleyici yorumları bitmek bilmiyor.

Bunun bir örneği ise bu gece yaşandı.

Şarkıcı Melek Mosso'nun ardından Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile ünlenen Eda Ece de çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı.

Ece, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Deprem bölgesindeki seçmeni hedef aldı

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlere ilişkin bir açıklama bulunan Ece, deprem bölgesinde yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen seçmeni eleştirdi.

"Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık"

Ece, şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse.