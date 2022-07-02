Yıllardır küs olan Ceza ile Sagopa Kajmer barıştı mı?

Araları bir süredir açık olduğu konuşulan iki ünlü rapçi Ceza ve Sagopa Kajmer cephesinden açıklama geldi. Ceza, Sagopa için 'Aramızda savaş yok, sadece dargınlık var' dedi.

Rapçi Ceza, Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında performans sergiledi.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceza, Sagopa Kajmer ile barıştıkları iddialarına da yanıt verdi.

Ceza, "Barışmak yok ama zaten bir savaş yok ki... Eskiden dissleşiyorduk, geçti gitti. Bizde sadece dargınlık var.

Zaman ne gösterir bilmiyorum ama kötü bir durum yok. Dostane şeyler, artık olgunlaştık. Yaşımız 40'lara 50'lere dayandı. Bir de yaptığımız çok iyi işler var.

Onların hepsini çöpe atmamak, hatırlatmak da gerekiyor" dedi.